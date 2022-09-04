11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 9% من إجمالي 121 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز في نشرته اليومية الصادرة، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثلت 64 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 10 حالات وفي سبها تم تسجيل حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 506.849 حالة منها 138 حالة النشطة، و500,274 حالة متعافية، و6,437 حالة وفاة.