الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا باثيلي

ليبيا – رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي في منصب الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وزارة الخارجية وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت: “تدعم الولايات المتحدة بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام باثيلي للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا”.

