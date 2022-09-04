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الخارجية الأمريكية تُرحب بتعيين باتيلي ممثلًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي، ممثلا خاص للأمين العام في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهوده للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في البلاد.

وكان قد اعترضت حكومة الوحدة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا، خلفا ليان كوبيش، لكنها ما لبثت أن رحبت بتعيينه في بيان أخير لها.

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منصة السبق الإعلامية

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