مندوب ليبيا بالجامعة العربية: مهتمون بكل قضايا المنطقة رغم ظروفنا.. وفلسطين أولوية

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب إدريس ثابت، أنه رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، إلا أن ذلك لن يشغلها عن العمل من خلال مظلة جامعة الدول العربية والاهتمام بكل القضايا الأخرى المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية كل العرب.

وقال إدريس، في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة (158) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والتي تعقد برئاسته: “الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها العالم اليوم قد تؤدي إلى توسيع بعض من الصراعات، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل ضمان وجود موقف عربي مشترك يعزز الوجود العربي على الساحة الدولية”.

وأضاف “يجب التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية حول فلسطين وصولا إلى تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، معربا عن أمله في أن يكون ترأس ليبيا لهذه الدورة فرصة مناسبة لدعم وتعزيز دور الجامعة العربية من أجل تسوية سياسية شاملة وواقعية للأزمة الليبية متناغمة مع قرارات الشرعية الدولية، عمادها الحوار الوطني الشامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتم رفع الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الأعمال المغلقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي تستمر لمدة يومين، وذلك لإعداد مشروعات القرارات التي سترفع للدورة العادية الـ158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تعقد بعد غد الثلاثاء.