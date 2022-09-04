حركة القيادات الليبية الشابة ترحب بتكليف باتيلي برئاسة البعثة الأممية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2022

رحبت حركة القيادات الليبية الشابة بتكليف الدكتور عبدالله باتيلي على رأس البعثة الأممية إلى ليبيا وممثلا للأمين العام للأمم لمتحدة.

وأكدت حركة القيادات الليبية الشابة في بيان لها أنها تتطلع إلى تتويج جهود البعثة الأممية لإنجاز المستهدف بإشراك وتعاون الجميع لإنجاح مهمتها في مساعدة دولة ليبيا على تجاوز الظرف الذي تمر به مشددة على استعدادها التام للتعاون معه.

وتقدمت حركة القيادات الليبية الشابة بالشكر إلى المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على إدارة الملف الليبي.

وأشارت حركة القيادات الليبية الشابة إلى أنها تتابع سير الملف الوطني بنظرة واقعية تشترك مع كافة القوى الوطنية التي تشاطرها الحرص على تسريع وتيرة العمل بكافة المسارات التي تفضي إلى حالة من الاستقرار تمهيدا لإنجاز الاستحقاق الوطني (الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية).

وبينت الحركة أنها تعي وتقدر أهمية الدور الدولي والمؤسسات التى أوجدتها الإرادة الدولية وأسندت إليها مهمة تنظيم العلاقات بين الدول ومساعدتها أثناء اختلال التوازنات المحلية من خلال مساعدتها وفق الآليات المعمول بها في المنتظم الأممي .