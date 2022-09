معزب: تعيين مبعوث أممي أفريقي يدل على أن الأمم المتحدة خفضت من تدخلها في الأزمة الحالية

ليبيا – أبدى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب عدم تفاؤله بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلًا: “تعيين باثيلي لن يغير من الأمر شيئًا، بل إن تعيين إفريقي يدل على أن الأمم المتحدة خفضت من تدخلها في الأزمة الحالية“.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أكد أن أزمة ليبيا هو صراع إقليمي ودولي على مصالح إستراتيجية كبيرة، والأطراف الليبية أغلبها وكلاء لهذه الدول، على حد قوله.

