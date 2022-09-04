الحرس البلدي يشن حملة على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا

شنت دوريات إدارة الدعم الوسطى بجهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا برفقة المفتش الصحي صالح طاهر، اليوم الأحد، حملة موسعة على بائعي المشروبات الباردة والساخنة المتجولين داخل المدينة.

وأوضح آمر الدوريات بإدارة الدعم الوسطى بجهاز الحرس البلدي في أجدابيا ملازم ثان، صالح الصبحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الحملة تهدف لمنع هذا النشاط كون العصائر التي يبيعونها تتعرض لأشعة الشمس وغير صالحة للاستهلاك البشري.

– ضبط لحوم فاسدة وإيداع أصحابها الحبس في أجدابيا

وقال الصبحي إنهم تمكنوا خلال الحملة من ضبط العديد من بائعي المشروبات الذين يزاولون المهنة دون إجراءات قانونية، وإتلاف العصائر وإحالة أصحابها إلى وحدة التحقيق للاستدلال معهم وحجزهم على ذمة التحقيق إلى حين إحالتهم للنيابة العامة للاختصاص والتصرف.

حملة الحرس البلدي على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا. الأحد 4 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

حملة الحرس البلدي على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا. الأحد 4 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

حملة الحرس البلدي على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا. الأحد 4 سبتمبر 2022. (الإنترنت)