وزارة التعليم تُطلق مشروع ( لا فرق ) لِدَعم وتعليم واندماج الفئات الخاصة

طرابلس 04 سبتمبر 2022 (وال)- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، مشروع ( لا فرق) لِدَعم وتعليم واندماج الفئات الخاصة بين إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة، ومكتب مُنظّمة الأمم المُتّحدة للطفولة “اليونسيف” في ليبيا.

وحضر إطلاق برنامج المشروع الذي أُقيم بقاعة الاجتماعات بمركز تدريب وتطوير التعليم، مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي، ومُدير قسم التعليم باليونسيف “فينيسالي”، ومُدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم علي الوافي، ومُدير مصلحة التفتيش التربوي سعد القمودي، ومُدير إدارة الخِدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي نادية البكوش.

ويستهدف المشروع عدد 12 مؤسسة تعليمية موزّعة على 6 مُراقبات تعليمية بعدد من البلديات تغطي كامل التّراب الليبي، بهدف تهيئة المداخل وصِيانة المرافق الصحية بمؤسسات الاندماج وتجهيزها بغرف التعلم المتفاعل “المونتيسوري” للطلاب الذين يُواجهون صُعوبة التعلم، ورفع كفاءات المعلمين بالمؤسسات المستهدفة، وتبادل الخِبرات بين وزارة التربية والتعليم ووزارات التعليم بدول الشرق الأوسط فيما يخص عمليات الاندماج بالمؤسسات. (وال)

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