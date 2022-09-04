الزادمة يجتمع بعدد من وزراء الحكومة الليبية لمتابعة عمل الحكومة

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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة اليوم الأحد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بكل من وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ، ووزير التعليم جمعة اجديد، ووزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي ووزير السياحة والاثار علي قلمة.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة الحكومة الليبية لعمل الوزارات، ونقل تعليمات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بشأن مباشرة الحكومة لأعمالها والبدء فعليًا في إصدار كل القرارات والإجراءات المنظمة لعملها.

وشدد نائب رئيس الحكومة على أهمية استكمال تأسيس دواوين الوزارات بالمنطقة الجنوبية، وإصدار القرارات اللازمة بالخصوص وتوفير المخصصات الضرورية لبدء أعمالها ، وحل المختنقات والطارئة بالمنطقة الجنوبية من خلال لجنة الأزمة التابعة للحكومة الليبية.

ودعى الزادمة كل عمداء بلديات المنطقة الجنوبية بسرعة التواصل والتنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، وإيداع المختنقات الخاصة بكل بلدية لدى إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالديوان لدراستها وتوفير المخصصات المالية اللازمة لحلها في اسرع وقت.