جمعة القماطي ورؤساء أحزاب آخرين يعرضون على مفوضية الانتخابات «التعاون»

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الأحد، وفداً يضم رؤساء وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية برئاسة جمعة القماطي، زعيم ما يعرف “حزب التغيير”، وفقا لبيان مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، وذلك بمقر المفوضية.

ولفت البيان، إلى أن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لجميع التيارات والأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

وفي الختام، أبدى اعضاء الوفد، استعدادهم للتعاون مع المفوضية، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة، مثمنين في ذات الوقت ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية السابقة، وجهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.