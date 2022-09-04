ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في أجدابيا

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الأحد، ضبط أحد العمال الوافدين يعمل حارسًا في إحدى المزارع بالمدينة بعد تورطه في جرائم سرقة المزرعة التي يقوم بحراستها والمنازل المجاورة لها، مشيرة إلى أنه «عامل مصري الجنسية».

وقالت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تلقت عدة شكاوى من المواطنين بشأن فقدان بعض الأغراض من المزرعة والمنازل المجاورة لها بشكل مستمر دون معرفة هوية الشخص الذي يقوم بذلك.

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وأضافت، أنه بعد التحري وجمع المعلومات من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية «اتضح أن العامل المصري المكلف بحراسة المزرعة هو من قام بسرعة محتويات المزرعة والمنازل المجاورة لها».

وأوضحت المديرية أنه جرى الاستدلال مع المتهم واعترف بسرقة كابل ومولد كهربائي ومعدات أخرى من نفس المزرعة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.