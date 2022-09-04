رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان يناقش مع اللافي ملف المصالحة 

العنوان – طرابلس

ناقش رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي، اليوم الأحد مع النائب في الرئاسي عبد الله اللافي، ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وتطرّق الاجتماع بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، إلى دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كونه المؤسسة الرقابية العامة المكلّفة من السلطة التشريعية على متابعة الملف الحقوقي ورصد الانتهاكات التي تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدى الحجازي استعداد خبرات المجلس في المشاركة بمشروع المصالحة الوطنية التي يرعاها المجلس الرئاسي.

وأكد رئيس المجلس، أن ملف المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية هما الأساس لبناء دولة القانون والعدل وحقوق الإنسان.

من جانبه ثمّن اللافي جهود رئيس وكوادر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ونشرها والدفاع عنها.