المنفي يستعرض مع السفير الإيطالي الأوضاع العسكرية والأمنية في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأوضح حساب المنفي، على فيسبوك، أن “السفير الإيطالي لدى ليبيا، نقل للمنفي، تحيات الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا”، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة”.

وعبر السفير الإيطالي، عن “تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين”.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.