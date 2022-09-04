بن قدارة يشكل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف مصحة النفط

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتشيكل فريق عمل لتقييم ودراسة ضم مستشفى أوباري العام تحت إشراف مصحة النفط التابعة للمؤسسة.

وضم فريق العمل المكلف وفق نص المادة الأولى من قرار بن قدارة رقم (898) لسنة 2022، الذي نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» 16 عضوًا من المؤسسة ومصحة النفط، وشركتي الهروج وأكاكوس للعمليات النفطية، إضافة إلى عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو نينو، ومدير عام مستشفى أوباري العام ومدير إدارة الخدمات الصحية بوادي الآجال.

وطالب بن قدارة الفريق المكلف بتقييم احتياجات مستشفى أوباري العام وكل ما يلزم لتشغيل المستشفى بالمعايير الطبية المتعامل بها محليًا ودوليًا، وكذلك زيارة وتقييم مراكز الرعاية الصحية بالمناطق المجاورة.

– مستشفى أوباري العام يناشد الجهات المسؤولة بالدولة سرعة توفير أطباء للأطفال حديثي الولادة

– تحذير من تردي الخدمات الصحية في مستشفى أوباري

– الكوني: إغلاق مستشفى أوباري «فاجعة» و«جريمة» يجب أن ترفع إلى النائب العام

بن قدارة يمهل فريق العمل أسبوعًا لتحديد احتياجات مستشفى أوباري

وأمهل بن قدارة الفريق المكلف أسبوعين لإعداد تقرير باحتياجات مستشفى أوباري العام وشهرًا لتقديم تصور لكيفية إدارته تحت إشراف مصحة النفط على أن يشمل التصور الجوانب التشغيلية والإدارية والقانونية، وفق نص المداة الثالثة من القرار. كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن «تُصرف للفريق مكافأة مقطوعة بعد انتهاء أعمالهم».

ويعاني مستشفى أوباري العام من نقص شديد في الإمكانات والمستلزمات الطبية إضافة إلى الكوادر المتخصصة، وسبق لإدارة المستشفى أن وجهت أكثر من مناشدة للجهات المسؤولة في الدولة من أجل توفير احتياجات المستشفى بشكل عاجل لتمكينه من تقديم خدماته الصحية لسكان المنطقة.