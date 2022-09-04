ديفينس ويب: ليبيا باتت منفذًا رئيسًا لتصدير الأسلحة إلى دول الساحل الإفريقي

نبه تقرير تحليلي لخطورة تحول ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في العام 2011 إلى منفذ رئيسي لتصدير الأسلحة إلى الدول في الساحل الإفريقي.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ديفينس ويب” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، أكد أن الطلب المرتفع على الأسلحة والذخيرة مكن المتاجرين من مواصلة تجارتهم المربحة، فالجماعات الإرهابية تشتري أسلحة سيئة التأمين عبر طرق التهريب.

وأضاف التقرير: إن الأسلحة تعبر الصحراء للنيجر ومالي ومنها توزع على مناطق الصراع محذرًا من تسبب أي حل لأزمة ليبيا بزيادة التهريب لدول الجوار لتراجع الحاجة المحلية، فيما تواجه فيه النيجر الممثلة لطريق العبور الرئيسي ضغوطًا دولية لوقف التدفق عبر حدودها.