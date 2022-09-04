المنفي يبحث مع بوتشينو آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا 

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيو، آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس.

كما ناقش اللقاء الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.

ونقل السفير الإيطالي لدى ليبيا، تحيات رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة.

وعبر بوتشينو، عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.