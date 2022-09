كرموس: كل تصرفات مجلس النواب يطالها البطلان ويتعين عليه التوافق مع مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن رد مجلس الدولة واضح على مراسلة عقيلة صالح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، ببطلان قرار المؤتمر الوطني تعيين محمد الحافي رئيسًا للمحكمة العليا.

كرموس أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن البطلان يلحق جلسات مجلس النواب بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بخصوص صحة انتخابات مجلس النواب، وبالتالي فإن مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن كل تصرفات مجلس النواب يطالها البطلان ويتعين عليه التوافق مع مجلس الدولة حسب الاختصاصات المخولة لكل منهما.

