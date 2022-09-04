المسماري: المبعوث الجديد سيكون “كرة سهلة” يتقاذفها اللاعبون الدوليّون

الوطن / رصد

وصفت المحللة السياسية رقية المسماري، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي بـ”الكرة السهلة” التي سيتقاذفها اللاعبون الدوليون الكبار، على حد تعبيرها.

وقالت المسماري في تصريحات صحفية، إن مرد ذلك لجنسية باتيلي السنغالية؛ حيث ستعمل الدول الكبرى على الضغط عليه من خلال بلده السنغال، التي لن تستطيع بدورها الوقوف في وجه تلك الدول.

واعتبرت المسماري أن مهمة باتيلي ستكون أكثر صعوبة في ظل استلامه المنصب خلفا لسابقته ستيفاني ويليامز، التي فشلت فشلا ذريعا وغادرت المشهد الليبي بعد تأزيمه.

ورأت المسماري أن الأزمة الليبية لن تحلّ بوساطة المبعوثين الأمميّين، بل عبر اتفاق الدول العظمى المتداخلة في الشأن الليبي، والتي تريد اقتسام الكعكة، على حد وصفها.