بلدية الكفرة: لم نتواصل مع الجانب التشادي بشكل رسمي بشأن المحتجزين الليبيين في تشاد

ليبيا – قال عضو المجلس البلدي الكفرة مفتاح خليل إن البلدية لم تتواصل مع الجانب التشادي بشكل رسمي بشأن المحتجزين الليبيين في تشاد ومن المفترض أن يتم التواصل عن طريق وزارة الخارجية الليبية.

خليل لفت في تصريح خاص لشبكة “لام” أنه إلى الآن لا توجد أي معلومات عن إطلاق سراح المحتجزين، ويجب أن يتم هذا عن طريق ترتيبات بين الخارجية الليبية والخارجية التشادية.

ونوّه أنه تم التواصل عن طريق مصادرهم الخاصة والتأكد بأن صحة المحتجزين جيدة وهم موجودون لدى السلطات التشادية.

وأشار إلى أن المحتجزون تجاوزوا الحدود التشادية وهم يحملون بنادق صيد والقانون التشادي يخالف حمل بنادق الصيد، بالإضافة إلى دخولهم للأراضي التشادية بطريقة غير مشروعة.

