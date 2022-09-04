الصول: أموال الشعب تنفق على تشكيلات مسلحة ضمن سيناريو تديره أمريكا

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن دعم التشكيلات المسلحة من أموال الليبيين يتم وفق سيناريو تدعمه العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب تعبيره..

جاء ذلك في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح فيها ، أن إدارة الأزمة في ليبيا تتم وفق رغبة الدول الإقليمية والدول العظمى، وأنها ليست في حاجة إلى مبعوث أممي، في ظل العمل على إدارة الأزمة وليس حلها.

مشيرا إلى أن “الليبيين تقاربوا مؤخرا وتوحدوا على مشروع الاستقرار عبر حكومة معتمدة من مجلس النواب الليبي، لكن بعض الأطراف الداخلية رفضت هذا التقارب انصياعا للأجندة الخارجية”، وفق تعبيره.

وتابع: “بعض الأطراف الداخلية يعملون لصالح أجندة خارجية، رفضوا التقارب الداخلي بين الأطراف السياسية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بدعمهم لبعض التشكيلات المسلحة بأموال الليبيين، وهو سيناريو مخطط له من دول أجنبية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب قوله”.