ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن قرار عقيلة صالح ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014، هو قرار باطل، ويُعدّ تدخلًا في القضاء وإقحامه في الشأن السياسي.

بن شرادة قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن قرار عقيلة مستند على قرار المؤتمر الوطني عام 2015 بأن تقام الجلسات في البيضاء، ولكن الاتفاق السياسي ينص على إعادة النظر في قرارات المؤتمر الوطني.

ولفت إلى أن مجلسي الدولة والنواب اتفقا على أن منصب رئيس المحكمة العليا تحدده الجمعيات العمومية والنائب العام، وبالتالي يُعطى الشرعية فقط للمحافظة على حيادية القضاء.

The post بن شرادة: قرار عقيلة ببطلان جلسات المحكمة العليا منذ 2014 هو قرار باطل وتدخل في القضاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية