تيهوساي: الطوارق ليسوا مرتزقة.. بل مكون عريق في الأمة الليبية

الوطن / رصد

رد الناشط السياسي موسى تيهوساي، على مهاجمة المفتي المعزول الصادق الغرياني لقبائل الطوارق، ووصفهم بالمرتزقة.

وقال تيهوساي، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “إن الطوارق ليسوا مرتزقة، بل مكون عريق في الأمة الليبية، لا يجهله أحد، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه.

وأضاف الناشط من الطوارق أن ما تفعله أي مجموعة من أي مدينة أو مكون لا يُحسب إلا عليها، فلا داعي للزج باسم مكوننا الأصيل في مثل هذه المهاترات، متابعا “نتحفظ على ما ورد في تصريحات المفتي الغرياني ووصفه بعض المجموعات بأنها مرتزقة الطوارق والاستغراب من أسمائهم غير الغربية.

وأوضح موسى أن أسمائهم غير العربية ليست منقصة بل مصدر ثراء مجتمعي يعتزون به، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح.