عمران: مجلس النواب يتعدى على السلطة القضائية.. وهذا التدخل مخالف

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” نادية عمران ” إن جلسة الدائرة الدستورية نظرت في كافة الطعون المرفوعة امام الدائرة طيلة الـ 7 سنوات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أشارت فيها إلى ، أن الدائرة الدستورية نظرت في الطعون المرفوعة إليها تباعاً وفق الأسبقية بعد إعادة تفعيلها مؤخراً، بعد توقف لمدة سبع سنوات.

كما أوضحت أن أبرز هذه الطعون “التعديل الدستوري 10، المتعلق بنظام الدوائر الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان) في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، ومسألة نيل الدستور الثقة بأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين (50%+1) .

وأضافت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، أنه تم النظر في الطعن في التعديل الدستوري 11، المتعلق بتكوين مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، والطعن في القانون 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور، وتم حجزها للحكم في 6 اكتوبر المقبل.

كما نوهت عمران، أن مجلس النواب يتعدى على السلطة القضائية، وهذا التدخل في اعمال السلطة القضائية مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.