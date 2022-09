المنقوش والسفير الإيطالي يناقشان آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني” لمناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة والحكومة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد.

الجانبان ناقشا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة المستجدات الأخيرة؛ لتجهيز للاجتماع الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية ⁧‫برلين‬⁩ في سبتمبر الجاري.

وأكدت المنقوش خلال اللقاء على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولًا إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه، في أقرب وقت ممكن، مشددةً على رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقوض عمل الحكومة؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

كما أعرب السفير الايطالي عن رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولًا لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحًا أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

