العرفي: جلسة مجلس النواب ستناقش رسالة رئيس مجلس الدولة

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن جلسة مجلس النواب الإثنين ستناقش رسالة رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” المتعلقة باعتماد مستشاري المحكمة العليا.

وأضاف العرفي، أن قرار نقل المحكمة العليا صادر من عام 2014 وتم التصويت عليه في مجلس النواب، وأنه يجوز للمحكمة العليا عقد اجتماعات الجمعية العمومية في أي مدينة ليبية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن مدينة المرج أن محمد الحافي لا يملك صفة رئيس المحكمة العليا، وأنه يُسيّر أعمال المحكمة إلى حين اجتماع الجمعية العمومية لتعيين مستشارين وانتخاب رئيس لها.