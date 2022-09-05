العرفي: الحافي لا يملك صفة رئيس المحكمة العليا

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن جلسة مجلس النواب غدا الإثنين ستناقش رسالة رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” بأنه لا علاقة للسلطة التشريعية باعتماد مستشاري المحكمة العليا.

وأضاف العرفي، إن قرار نقل المحكمة العليا صادر من عام 2014 وتم التصويت عليه في مجلس النواب.

وتابع:” يجوز للمحكمة العليا عقد اجتماعات الجمعية العمومية في أي مدينة ليبية.

وأكد أن محمد الحافي” لا يملك صفة رئيس المحكمة العليا، فإن يُسيّر أعمال المحكمة إلى حين اجتماع الجمعية العمومية لتعيين مستشارين وانتخاب رئيس للمحكمة”.

وشدد العرفي، على أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يتدخل في قرارات السلطة القضائية”.