حفتر يكلف بتشكيل لجنة خاصة بتلبية طلب حكماء وأعيان وأهالي مدينة الكفرة 

العنوان – بنغازي

أكد مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بتشكيل لجنة خاصة بتلبية طلب حكماء وأعيان وأهالي مدينة الكفرة.

وأوضح التميمي أن تعليمات المشير حفتر تشدد على تولي رعاية المصالحة الوطنية وجبر الضرر بما يحقق السلم الاجتماعي ويفتح الأفق نحو الاتجاه للتنمية والتطوير والإعمار.

وأضاف مير المكتب أن القائد العام أكد امتنانه وتقديره لما لقيه من حفاوة وترحاب من أهالي هذه المدينة المجاهدة أثناء زيارته لها بعد دعوة من أهاليها لحضور احتفالات المدينة بالعيد الثامن لثورة الكرامة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قد زار الإثنين الماضي مدينة الكفرة والتقى أهالي وأعيان المدينة.