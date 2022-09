الصول: جلسة البرلمان المقبلة ستناقش اختيار رئيس جمعية العمومية للمحكمة العليا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن جلسة البرلمان ستناقش اختيار رئيس جمعية العمومية للمحكمة العليا، ونتائج لقاء رئيس عقيلة صالح برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الذي جرى في القاهرة، وبيان مجلس الأمن الداعم لحكومة موحدة.

الصول وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: “نحن ضد تشكيل حكومة ثالثة في الوقت الراهن، وزيارة فتحي باشاآغا لتركيا إيجابية”.

واستبعد الصول أن يكون هناك لقاء مباشر بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا في تركيا باعتيار حكومة الدبيبة حكومة غير شرعية.

