لجنة مزودي ومستهلكي الغاز والوقود السائل تعقد اجتماعا في بنغازي

الوطن|رصد

انعقدت اجتماعات وأعمال لجنة مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل الأحد بقاعة عبد الونيس سعد بشركة الخليج العربي للنفط.

وعبّر رئيس اللجنة عبدالحميد دغمان في كلمته عن شكره العميق لشركة الخليج العربي للنفط على حسن الاستضافة وتهيئة الظروف الجيدة لأعضاء اللجنة لكي تتمكن من أداء مهامها بكل يسر.

وأوضح مدير إدارة الهندسة والإنشاءات المكلف آخر المستجدات بمشروع الغاز بحقل السرير والذي يغذي محطة كهرباء السرير حيث بلغت نسبة الإنجاز 90% والتي توقفت حاليًا بسبب عدم دفع مخصصات المقاول.

وناقش المجتمعون محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من النقاط التي تم الاتفاق عليها، فضلًا عن الآلية المناسبة لزيادة السعات التخزينية من الوقود والغاز وضمان توفير الكميات المطلوبة، وتم أيضًا مناقشة كافة التقارير الواردة من جميع الشركات.