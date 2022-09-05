بن قدارة: تشكيل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف مصحة النفط

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة “، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتشيكل فريق عمل لتقييم ودراسة ضم مستشفى أوباري العام تحت إشراف مصحة النفط التابعة للمؤسسة.

وضم فريق العمل المكلف وفق نص المادة الأولى من قرار بن قدارة رقم (898) لسنة 2022، الذي نشرته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» 16 عضوًا من المؤسسة ومصحة النفط، وشركتي الهروج وأكاكوس للعمليات النفطية، إضافة إلى عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو نينو، ومدير عام مستشفى أوباري العام ومدير إدارة الخدمات الصحية بوادي الآجال.

وطالب بن قدارة الفريق المكلف بتقييم احتياجات مستشفى أوباري العام وكل ما يلزم لتشغيل المستشفى بالمعايير الطبية المتعامل بها محليًا ودوليًا، وكذلك زيارة وتقييم مراكز الرعاية الصحية بالمناطق المجاورة.