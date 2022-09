ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن المليشياوي عندما يقال من منصبه أو تنتهي مهمته أو ينتهي تكليفه تستقيل معه الآليات والمعدات الأمنية، وكل شيء حتى “الستيكرات” مثل صاحب تشاركية تجهيز المناسبات.

قويرب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فلا يوجد فرق كبير بين التعيينات والتكليفات الوهمية التي يصدرها الرئاسي والمؤسسات والوزارات بشأن الحماية والحراسة وبين نظام الفتوه وعقود شراء الخدمة، غير أن آلياتهم ومعداتهم من الخزانة العامة”.

وفي سياق آخر اعتبر أن طرابلس التي يحترمها كل الليبيين ويتمنون لها السلامة دائمًا هي طرابلس المدينة مثل نظيراتها من المدن، أما طرابلس العاصمة فشيء آخر، ولا شأن للناس بمشاعر الذين لا يرون ذلك الفرق الجوهري بينهما. بحسب قوله.

وتابع “فما دام أبناؤها يستغلون موقعهم الجغرافي ويتكلمون ويتحكمون باسم العاصمة والإقليم والدولة فستتحمل الكثير ولكل شيء ضريبته”.

The post قويرب: المليشياوي عندما يقال من منصبه تستقيل معه الآليات والمعدات الأمنية الممولة من الخزانة العامة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية