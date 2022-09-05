وهيبة: تعيين “باثيلي” دليل على وجود إجماع دولي تجاه العملية السياسية في ليبيا

قال الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي يرحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد في ليبيا السنغالي “عبد الله باثيلي”.

وأضاف وهيبة، في تصريحات صحفية، أن تعيين “باثيلي” دليل على وجود إجماع دولي تجاه العملية السياسية في ليبيا، فمنصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا ما كان يجب أن يبقى شاغراً كل هذه الفترة.

ولفتت إلى أن غياب مبعوث أممي يمثل الموقف الدولي ويساعد في إنجاح الوساطة في العملية السياسية التي يقودها الليبيين أنفسهم قد يؤدي إلى تدخلات خارجية ويؤثر سلبياً على العملية السياسية في ليبيا.

وتابعت:” من المهم أن يكون هناك تركيز ورغبة حقيقية وتعاون من كل الأطراف الليبية لكي تتحقق الأهداف في هذه المرحلة”.

وأكدت أن الليبيين يتطلعون إلى دعم كل ما يحقق الاستقرار وتجنب أي تصعيد مسلح والالتزام بالعملية السياسية وصولاً إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.