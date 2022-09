بليحق: تصريحات وبيانات الكتل النيابية لا تمثّل مجلس النواب

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لجميع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية والمهتمين والمتابعين والمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالشأن الليبي بشكل عام بأن أي تصريحات تصدر عن أي كتلة لا تمثل مجلس النواب الليبي عدا الصادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه.

بليحق قال وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له إن أي تصريحات أو بيانات خارج هذا الإطار القانوني لا تمثل إلا من أصدرها، مؤكدًا بأنه ووفقًا لقانون انتخاب مجلس النواب بالنظام الفردي، ووفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2014 اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس لا توجد كُتل برلمانية وإنما العمل بالنظام الفردي.

وأضاف: “ومن خلال متابعتنا الفترة القليلة الماضية لاحظنا انتشار بيانات بعدد من المؤسسات الإعلامية باسم كُتل برلمانية تشكلت بالمخالفة في ظروف استثنائية، ثم انتهت هذه الكُتل وغادرها معظم أعضائها، ومع ذلك تُنشر تصريحات وبيانات باسم هذه الكُتل دون إعلان أسماء من يمثلهم هذا البيان من السادة النواب”.

وشدد على أن أي تصريحات أو بيانات لا تمثل مجلس النواب إلا إذا كانت صادرة عن هيئة رئاسة المجلس أو المتحدث الرسمي باسمه.

وأشار إلى ضرورة عدم الاعتداد بأي بيانات أو تصريحات باسم كُتل أو تجمعات، إلا إذا كانت متضمنة أسماء النواب الممثلين لها.

