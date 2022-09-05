محلل ليبي: “باتيلي” قادر على إحداث الفرق في الأزمة الليبية

الوطن / رصد

رجّح المحلل السياسي الطاهر محمد، أن يحقق المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باثيلي نجاحاً في الملف الليبي.

وقال الطاهر في تصريحات صحفية إن باتيلي من الممكن أن يُحدِث فرقًا في الأزمة الليبية، لا سيما بعد ما تعرّضت له الأمم المتحدة من انتقادات بسبب تأخرّها في تعيين ممثل أممي يقود الحوار بين الأطراف الليبية.

ورأى المحلل الليبي أن باتيلي سيعمل اليوم وفقا لإرادة دولية جادة من أجل تدارك الفشل الناجم عن الحلول السابقة للأزمة الليبية، مضيفًا أن حالة الإنهاك التي وصلت إليها جميع الأطراف الليبية ستسهّل من مهمة باتيلي، وتجعل تلك الأطراف أكثر امتثالًا للحلول المطروحة من قِبَله.

وذهب الطاهر إلى الاعتقاد بتأثير جنسية باتيلي الإفريقية على دوره في الأزمة الليبية، حيث إنه لا يتبع لدول ذات مصالح في ليبيا كدول الناتو، ما بجعله مستقلًا وأكثر قدرة على تحقيق التقدّم.