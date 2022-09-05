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كشلاف: لو تم إلغاء قانون رقم 6 لسنة 2018 فستزول عقبات الاستفتاء على الدستور

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور ” سالم كشلاف”  أنه في حال ألغت المحكمة العليا قانون مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور فسيتمّ إزالة العقبات أمام إجراء عملية الاستفتاء التي عرقلتها عدة جهات وعلى رأسها مجلس النواب بطريقة تشريعية غير صحيحة.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لبانوراما أضاف فيها، إنّ هذا الطعن يطال خروقات تتعلق بالعملية الدستورية والتي أجرى بموجبها مجلس النواب التصويت داخل المجلس بطريقة مخالفة للإعلان الدستوري واللائحة الداخلية المنظمة له.

مبيّنا أنّ إلغاء هذا القانون يوصل رسالة مهمّة لمجلس النواب بأنّ ما يمارسه من عبث تشريعي أصبح الآن تحت رقابة وسلطة القضاء المستقل خصوصا أنّ أحكام الدائرة الدستورية باتت ملزمة لجميع الجهات وعلى الجميع أيّا كانت الخضوع لسلطانها وأحكامها التي انتهت إليها.

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صحيفة الساعة 24

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