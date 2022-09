الحامي: باثيلي لن يأتي بأي جديد لعدم تغيير رئاسة مجلسي النواب والدولة

ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن تعيّن السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا لليبيا سيأتي بأي جديد.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قالت:” لن يأتي باثيلي بأي جديد لعدم تغيير رئاسة مجلسي النواب والدولة”.

وأشارت الحامي إلى أنه من التحديات التي ستواجه المبعوث الجديد الأطراف الخارجية المتناحرة على الملف الليبي سياستها التي لم تتغير ووجود تشكيلات مسلحة.

