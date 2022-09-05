بوجواري يشارك في إفتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري

الوطن|رصد

شارك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الأحد في إفتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري الذي يُقام في مدينه بنغازي.

وحضر افتتاح المؤتمر رئيس هيئة الإستثمار العسكري رمضان بوعائشة والعديد من الشخصيات القيادية والإعتبارية و العديد من الوفود من دول مُختلفة.

ويتناول المؤتمر جملة من المحاور الأساسية في مجالات دعم التنمية وعجلة الاقتصاد والحد من نسبة البطالة في البلاد ودور الاستثمار العسكري في هذا الشأن.

ويهدف المؤتمر الدولي للاستثمار العسكري إلى وضع مشروع تنموي اقتصادي من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية، وذلك من أجل تحسين الأوضاع وتطوير الإقتصاد، والإعتماد على الإنتاج المحلي والاستفادة من الجهات الاستثمارية الداخلية والخارجية، والمشاركة مع الجانبين العام والخاص وفق التشريعات النافذة.