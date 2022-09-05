تيهوساي: نتحفظ على كلام فضيلة المفتي الغرياني بأننا مرتزقة

تحفظ موسى تيهوساي، الناشط السياسي، على مهاجمة الصادق الغرياني، المفتي المعزول، على قبائل الطوارق، ووصفهم بـ”المرتزقة”، معتبرًا أن أسماءهم غير عربية وأنهم فقراء ومحتاجين”.

وقال تيهوساي، عبر حسابه على “تويتر”، إن الطوارق ليسوا مرتزقة، بل مكون عريق في الأمة الليبية، لا يجهله أحد، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذووه”.

وأضاف:” أن ما تفعله أي مجموعة من أي مدينة أو مكون لا يُحسب إلا عليها، فلا داعي للزج باسم مكوننا الأصيل في مثل هذه السياقات”.

وتابع:” نتحفظ على ما ورد في تصريحات فضيلة الشيخ المفتي الصادق ووصفه بعض المجموعات بأنها مرتزقة التوارق والاستغراب من أسمائهم غير الغربية”.

واستطرد:” أسماؤنا غير العربية ليست منقصة بل مصدر ثراء مجتمعي نعتز به أيما اعتزاز ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح”.