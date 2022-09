السويحلي: المشري وعقيلة يصرون على اغتصاب حق الشعب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن خالد المشري وعقيلة صالح بشرعيتهم المنتهية يتساومان برعاية المخابرات المصرية على حكومة عاشرة والمناصب السيادية.

السويحلي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن عقيلة والمشري بدلًا من إقرار قانون الانتخابات ليخرجوا ببعض شرف ويُترَك لليبيين اختيار من يحكمهم، يُصرون على اغتصاب حق الشعب.

‏

وأضاف: “هذه بلطجة يجب رفضها بكل الوسائل، فقد انتهى عهد الصفقات وحان وقت الانتخابات”.

