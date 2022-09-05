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حكماء عين زارة يطالبون من منتهية الولاية دعم البلدية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر حكماء وأعيان ومختاري المحلات ببلدية عين زارة الأحد بيانًا بشأن إخلائها من المظاهر المسلحة وإخراج كافة المعسكرات من البلدية.

وطالب أعيان عين زارة في بيانهم من الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بدعم البلدية والمنطقة بكامل المقومات الحياتية

كما طالب بيان الأعيان بتشكيل لجنة مكونة من حكماء وأعيان ومختاري المحلات والبلديات لاستلام المقر الذي يسمىمعسكر السعداويالذي عانت منه المنطقة والمناطق المجاورة لكي لا يكون ساحةً للقتال، مؤكدين أنه يجب أن يرجع لسابق عهده.

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#حكماء وأعيان عين زارة ُ#ليبيا

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الوطن الليبية

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