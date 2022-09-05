حكماء عين زارة يطالبون من منتهية الولاية دعم البلدية

الوطن|رصد

أصدر حكماء وأعيان ومختاري المحلات ببلدية عين زارة الأحد بيانًا بشأن إخلائها من المظاهر المسلحة وإخراج كافة المعسكرات من البلدية.

وطالب أعيان عين زارة في بيانهم من الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بدعم البلدية والمنطقة بكامل المقومات الحياتية.

كما طالب بيان الأعيان بتشكيل لجنة مكونة من حكماء وأعيان ومختاري المحلات والبلديات لاستلام المقر الذي يسمى “معسكر السعداوي” الذي عانت منه المنطقة والمناطق المجاورة لكي لا يكون ساحةً للقتال، مؤكدين أنه يجب أن يرجع لسابق عهده.