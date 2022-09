لنقي: لم تنجح البعثة الأممية ولا مرّة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن المشكلة في الليبيين بسبب الانقسامات السياسية والأمنية وتسليم إرادتهم وقراراتهم السيادية للدّول الخارجية التي تعبث بمصيرهم تبعًا لمصالحها.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قال: “من أوّل يوم عيّن فيه مجلس الأمن طارق متري رئيسًا للبعثة الأممية إلى يومنا هذا لم تنجح البعثة ولا مرّة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد”.

وأضاف لنقي: “لا أرى أيّ فائدة ستجنيها ليبيـا من تعيين السّنغالي عبد الله باثيلي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية”.

لنقي ختم: “يجب أن يعود الوعي لليبييـن ويكون القرار قرارهم”.

