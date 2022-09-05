المنقوش: أتمنى عودة ليبيا إلى دورها الطليعي في الأسرة العربية

الوطن / رصد

أعربت وزيرة الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، عن أملها في عودة ليبيا إلى دورها العربيّ الهامً، بعد تولّيها رئاسة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية.

وقالت المنقوش في تغريدة على “تويتر”: “سعادة غامرة وفخرٌ عظيم بأن تستعيد ليبيا قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ9 سنوات”

وأضافت: “أتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة.. نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة العربية”