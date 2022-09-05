أعيان عين زارة: نطالب بإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة وإخراج كافة المعسكرات منها

أصدر حكماء و أعيان و أهالي عين زارة ، أمس الأحد بيانًا بشأن الأحداث الجارية وماحدث من سلب ونهب وزعزعة الأمن بالمنطقة ،

وطالب أعيان عين زارة في بيانهم المصور والذي تم نشره على الصفحة الرسمية للبلدية من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة ” عبدالحميد الدبيبة “، بدعم البلدية والمنطقة بكامل المقومات الحياتية.

كما شدد البيان على مطالبتهم بإخلاء المنطقة من المظاهر المسلحة وإخراج كافة المعسكرات من البلدية.

وطالب بيان الأعيان بتشكيل لجنة مكونة من حكماء وأعيان ومختاري المحلات والبلديات لاستلام المقر الذي يسمى “معسكر السعداوي” الذي عانت منه المنطقة والمناطق المجاورة لكي لا يكون ساحةً للقتال، مؤكدين أنه يجب أن يرجع لسابق عهده كمدرسة تعليمية .

واختتم البيان بالشكر والتقدير والأحترام لمن ساهم في حفظ الأمن و حقن الدماء...