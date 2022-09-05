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المنقوش: أتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت وزيرة الخارجية و التعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ”  نجلاء المنقوش “، عن أملها في عودة ليبيا إلى دورها العربيّ الهامً، بعد تولّيها رئاسة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية.

جاء ذلك في تغريدة للمنقوش على منصة  “تويتر” قالت فيها: “سعادة غامرة وفخرٌ عظيم بأن تستعيد ليبيا قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية لأول مرة منذ9 سنوات

وأضافت التدوينة: “أتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة..

واختتمت قائلة: نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطبيعي في قلب الأسرة العربية. 

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نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

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