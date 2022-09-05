نصية: القضية الليبية ليست قانونية إنما سياسية وأمنية بامتياز

قال عبدالسلام نصية عضو مجلس النواب، إن الحكم القضائي دائما عنوان الحقيقة، والأحكام الدستورية تعزز مبدأ الفصل بين السلطات، وتؤكد على وجود مناخ ديمقراطي صحي.

وأضاف نصية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المشكلة ليست في الأحكام ولكن في الهيئة التي تصدرها في ظل القوانين الصادرة، وقرار إعادة تشكيل المحكمة العليا وقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.

وتابع:” في هذا الصدد ننتظر أراء السادة المستشارين ورجال القانون، القضية الليبية ليست قانونية وإنما هي سياسية وأمنية بامتياز”.

وأكد أن البحث عن حلول قانونية لقضايا سياسية وأمنية هو فقط مزيد من التعقيد وهروب للأمام.