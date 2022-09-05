بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء ساخنة على المناطق الغربية ومعتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط احيانا خاصة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على بعض المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:44).