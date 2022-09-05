مسعود: لا صحة لما يتردد بشأن تسريب الأسئلة والنائب العام يتابع بنفسه الامتحانات يوميا

قال مدير المركز الوطني للامتحانات ” السيد أحمد مسعود “، إنه لا صحة لما يتداول بشأن تسريب اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي أو أن الأسئلة وضعت من قبل معلمين عراقيين ومصريين.

وأضاف مسعود في تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أنئه يمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ إذا وجد، وأنه سينصف الطالب وسيأخذ الدرجة كاملة، مؤكدا أن المركز هو من يضع ويختار من يعد الأسئلة وفق ضوابط محددة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

وأكد مدير المركز، أن النائب العام بنفسه يتابع الامتحانات يوميا لحظة بلحظة وكلف فريق من مكتب المعلوماتية والاتصالات لرصد جميع ما يتردد بوجود تسريبات في أسئلة الامتحانات.

وأوضح انه تم ضبط 3 أشخاص من أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي جميعهم أقروا بأن الأسئلة تصل إليهم بعد الساعة التاسعة صباحا، أي بعد دخول الطلبة لجان الامتحانات، مضيفا أن ما يشاع بأن الاسئلة سربت قبل الساعة الثامنة ليلا هو محض شائعات، وقد تم إثبات ذلك للنائب العام