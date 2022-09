بلحاج مرحبًا بتعيين باثيلي: نتطلع بأن تقوم البعثة الأممية بالدعوة إلى حوار سياسي يقود لإجراء انتخابات

ليبيا – رحب القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبد الله باثيلي.

بلحاج وفي منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” نتطلع لدور إيجابي يمكن أن تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة بليبيا بالدعوة إلى حوار سياسي شامل يقود لحل سياسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا”.

