أبو عرقوب: تركيا تلعب دور الوسيط بين الحكومة الشرعية والحكومة منتهية الولاية

الوطن / رصد

اعتبر المحلل السياسي الليبي أحمد ابو عرقوب، أن تحرك الملف الليبي مؤخرًا بعد فترة طويلة من الجمود يعدّ أمراً هاماً وخطوة إيجابية.

وقال أبو عرقوب في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، إن هذا التحرّك في الملف جاء بعد الانشغال الطويل بالأزمة الاوكرانية، وبعد احتدام الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأكّد أبو عرقوب أن التحرّك التركي كان واضحًا من أجل منع الصدام خاصة في شمال غرب ليبيا، وهي منطقة نفوذ تركية، من مصلحة أسطنبول وحلفائها المحافظة على الاستقرار فيها، ضمانا لمصالحهم.

ولفت إلى أن الدور التركي الآن يتمثل في لعب دور الوسيط بين حكومة باشاغا الشرعية، وحكومة والدبيية منتهية الولاية، من أجل الوصول إلى حل لمشكلة السلطة التنفيذية.