«مراقبة التعليم» في رقدالين تتسلم مدرسة جديدة

تسلمت مراقبة وزارة التربية والتعليم ببلدية رقدالين مدرسة جديد من قبل الشركة المنفذة بعد انتهاء أعمال الإنشاء.

وقال مراقب الوزارة بالبلدية، الدكتور محمد ترحبات، إن مدرسة السبيخة المركزية تتكون من دورين اثنين، وتضم 12 فصلا دراسيا، ومسرحين، ومكاتب إدارية، وتَسِع لنحو ألف طالب وطالبة، وستفتتح لاستقبال الطلاب خِلال العام الدراسي الجديد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وشهد مراسم تسلّم المبنى، عميد البلدية ومدير مكتب مشروعات منطقة الجميل، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة، إضافة إلى مدير الشركة المنفذة.